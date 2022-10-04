Москва, , 08:10 — REGNUM В июне Министерством просвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» совместно с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика"был запущен всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий для детских лагерей. За летний период с мая по сентябрь в образовательном проекте в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры» поучаствовало порядка 6000 учреждений и организаций для детского отдыха, а также более миллиона школьников по всей стране.

Во время учебного года проект «День цифры» поможет педагогам подготовить для школьников образовательные материалы внеклассной работы, на «классных» часах, во время группы продленного дня, или в качестве внеклассного культурно-массового мероприятия. Материалы для образовательного праздника, включающие сценарий «Дня цифры», тематические квесты, конкурсы и интерактивы, доступны бесплатно на сайте проекта."День цифры» уже провели лагеря и школы во всех 85 регионахРоссийской Федерации. Самыми активными при этом были Московская область, Краснодарский край, Оренбургская и Ростовская области, Республика Мордовия.

«Ранняя профориентация школьников в сфере ИТ — важная задача для развития подрастающего поколения. Участие более миллиона школьников в проекте показалоего востребованность во время летнего периода, и, что особенно важно, все материалы доступны для педагогов бесплатно, они универсальны, поэтому рекомендованы для проведения внешкольных мероприятий в рамках группы «продленного дня», внеклассных мероприятий или во время школьных каникул. Обучение ИТ-компетенциям в игровой форме помогает ребятам легче усвоить материал и привнести в образовательный процесс творческую составляющую», — комментирует Татьяна Васильева, заместитель министра Минпросвещения России.

«Сегодня мы сталкиваемся с острой нехваткой кадров в ИТ-сфере, — подчёркивает руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. — Сейчас, когда отрасль адаптируется к новым экономическим условиям, мы как никогда, нуждаемся в талантливых разработчиках, аналитиках, инженерах. Поэтому крайне важно подпитывать интерес ребят к передовым технологиям со школьного возраста. Не первый год нам в этом помогают такие образовательные проекты как «День цифры» и «Урок цифры». Мальчишки и девчонки, участвующие в проектах — это и есть тот кадровый потенциал, который обеспечит перспективы будущего сферы цифровых технологий в России. Когда на открытые занятия приезжают местные кубанские специалисты и демонстрируют свой продукт и его возможности, мы видим горящие глаза школьников, желание быть причастными к инновационным разработкам. И это дорогого стоит».

«День цифры» — уникальный образовательный проект, позволяющий детям без использования гаджетов погрузиться в технологии, понять, как конкретная технология может применяться в разных сферах и закрепить свои знания на практике. На мероприятии ребята работают в командах, им нужно много коммуницировать, слышать друг друга, принимать решения совместно. Спасибо разработчикам за такой необычный, увлекательный и цельный проект», — поделился мнением министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

«Мы видим большой отклик от образовательных учреждений по всей стране и очень рады, что проект стал востребован среди школьников всех возрастов. Кроме того, для педагогов все методические материалы доступны в любое время на сайте «Дня цифры», там они найдут рекомендации по проведению мероприятия, обучающие видео-инструкции, а также медиа-контент для детей. В рамках Московского международного салона образования во время школьных каникул мы проведем ряд мероприятий и мастер-классов для педагогов и родителей — приглашаем всех желающих!» — комментирует Ольга Франчук, руководитель проекта «День цифры», АНО «Цифровая экономика».