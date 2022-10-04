Пхеньян, , 08:10 — REGNUM Результаты референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу о воссоединении с Россией поддержала Северная Корея. Об этом 4 октября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД КНДР.

Флаг КНДР Etereuti

«Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России по поводу того, чтобы сделать эти регионы частью страны», — приводит ЦТАК слова главы департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

Также он отметил, что за воссоединение с Россией на референдумах выступило подавляющее большинство указанных регионов.

«Референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, в котором закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение, в соответствии с легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», — добавил северокорейский дипломат.

Кроме того, Чо Чхоль Су подчеркнул, что в своём стремлении сохранить однополярный мир, США злоупотребляют Советом Безопасности ООН.

«Дни, когда США могли использовать Совбез ООН как щит и средство агрессии для сохранения своего господства, прошли», — уточнил он, добавив, что американские власти развязали войны в бывшей Югославии, Афганистане и Ираке, однако Совбез ООН не призвал их к ответу за это.

Как сообщало, 30 сентября Россия воспользовалась правом вето в СБ ООН при обсуждении западного проекта резолюции с осуждением референдумов.