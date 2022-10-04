Тбилиси, 4 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) и отколовшиеся от нее партии до сих пытаются отомстить, за своё поражение на выборах 2012 года, когда власть перешла партии «Грузинская мечта». Об этом 3 октября заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

Он прокомментировал споры между «Мечтой» и оппозицией по вопросу, какой механизм определения «олигарха» нужно использовать. Правящая партия хочет принять закон по образцу киевского режима, но в оппозиции против, так как под него не попадает Иванишвили.

«Они обманывают общество — Евросоюз в действительности не говорил, что должен быть принят такой закон, в котором прямо будут записаны единственные имя и фамилия, причем того человека, который внёс важнейший вклад в демократические реформы страны», — сказал Талаквадзе.

Напомним, на требование Брюсселя провести деолигархизацию в Грузии в «Мечте» ответили, что примут закон, аналогичный тому, что принял киевский режим. По нему «олигархом» признаётся такой крупный бизнесмен, который владеет СМИ, влияет на политику и является собственником монополии.