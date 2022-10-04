Москва, , 08:06 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение малоимущих статуса в случае мобилизации, разработал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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В случае принятия закона денежное содержание мобилизованного не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи. Таким образом тысячи российских семей не останутся без социальной поддержки для малоимущих.

Сейчас малоимущим назначают пособия после расчёта дохода на каждого члена семьи за конкретный период. Мобилизованным выплачивают довольствие — для малоимущих суммы весомые. Однако из-за этого доход семьи вырастет, и пособия отменят. После демобилизации доход вернётся к прежним значениям, но семья лишится статуса малоимущей, обеспокоены в ЛДПР.

В России с 2023 года для малоимущих семей будет введено универсальное пособие, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.