Томск, 4 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Томске вынесен приговор 32-летнему местному жителю, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным следствия, в октябре 2021 года фигурант предложил родственникам находящейся под стражей женщины решить вопрос об изменении меры пресечения путём взятки в размере 2 млн рублей. Получив согласие, мужчина подключил к делу своего знакомого, который должен был договориться с полицией.

«Не имея реальной возможности повлиять на решение данного вопроса, житель другого региона согласился на это предложение. При получении первой части взятки в сумме 500 тысяч рублей томич был задержан сотрудниками УФСБ России по Томской области. В последующем был задержан и его сообщник», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний томич был признан виновным и приговорён к четырём годам колонии строгого режима. Его соучастнику ранее также был вынесен обвинительный вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске за дачу взятки была осуждена директор компании, занимающейся грузоперевозками железнодорожным транспортом. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы со штрафом 450 тыс. рублей с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.

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