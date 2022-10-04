История вопроса

Одной из серьезных проблем инвадидов в России является неприспособленность городской инфраструктуры. Хотя в последние годы в этой сфере есть подвижки, однако зачастую создание безбарьерной среды ограничивается формальной установкой пандусов, которым невозможно пользоваться. Кроме того, имеются такие негативные явления как сложности с обучением и работой, низкое качество медицинской помощи, а также проблемы с лекарственным и реабилитационным обеспечением.