Пермь, 4 октября 2022, 08:05 — REGNUM Принятый Госдумой закон исключает оплату штрафу штрафов за несоблюдение правил выгула собак, которые являются поводырями.
У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение. Это делает невозможным соблюдение требований по выгулу собак-проводников, отмечает пресс-служба Заксобрания Пермского края.
Проект закона был разработан депутатами Законодательного собрания Прикамья и направлен в Госдуму в конце 2020 года.
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