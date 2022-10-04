Пермь, 4 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон исключает оплату штрафу штрафов за несоблюдение правил выгула собак, которые являются поводырями.

Amazonaws.com Собака поводырь для незрачего человека

У большинства инвалидов, использующих собак-поводырей, практически полностью отсутствует зрение. Это делает невозможным соблюдение требований по выгулу собак-проводников, отмечает пресс-служба Заксобрания Пермского края.

Проект закона был разработан депутатами Законодательного собрания Прикамья и направлен в Госдуму в конце 2020 года.