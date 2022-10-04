Кабул, 4 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 4 октября сообщает местный телеканал TOLOnews.

Portalsatu.com Взрыв

На настоящий момент подробности произошедшего не поступали. Стоит отметить, что это уже второй взрыв в Кабуле меньше, чем за неделю. Предыдущий взрыв произошёл 30 сентября в школе во время экзаменов, в районе Дашт-и-Барчи на западе Кабула.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв взрыва в образовательном учреждении на западе Кабула достигло 53 человек. Ещё 82 человека получили ранения. Жертвами теракта стали в основном девочки и молодые девушки.