Москва, 4 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Россия находится в ситуации, когда действительно есть шанс создать собственнуювысокотехнологичную отрасль, считает руководитель отдела исследований и разработки IT-компании КСОР («Антисон») Антон Солохин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв российского правительства к крупному бизнесу стать локомотивами своих отраслей по усилению позиций отечественных производителей электронной промышленности, он пояснил:

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«Микроэлектроника используется практически во всей технике, начиная от мелкой бытовой техники и заканчивая автомобилями, системами управления зданиями, производством и прочими технологическими процессами. Чтобы закрыть подавляющую часть потребностей страны, необходимо наладить производство микросхем памяти, линейки микроконтроллеров и линейки микропроцессоров, а также микросхем, реализующих современные популярные отраслевые протоколы взаимодействия.

По сути, сейчас у нас есть два пути. Первый — импорт через третьи страны плюс работа с производителямимикропроцессоров из материкового Китая, которые сейчас мало представлены нароссийском рынке. Второй путь — создание отечественной микроэлектронной промышленности и ее встраивание в глобальные технологические процессы. Это потребует очень серьезных инвестиций, порядок цифр сейчас даже сложно оценить, и больших усилий, направленных на создание инфраструктуры, производств, поиск специалистов, в том числе - привлечение экспертов из Китая и других стран. Сейчас Россия находится в ситуации, когда действительно есть шанс создать собственную высокотехнологичную отрасль.

На мой взгляд, нужно не меньше десяти лет, чтобы перейти на собственные разработки и заместить часть импортного оборудования и ПО. Инвестиции крупного бизнеса в этом процессе жизненно необходимы: это и создание отдельных подразделений, ориентированных на микроэлектронику, на базе уже существующих производств, и совместные предприятия участников рынка, и частно-государственное партнерство.

Сюда же можно отнести и подготовку кадров для отечественной микроэлектронной промышленности — работа со студентами и молодыми специалистами, целевые наборы, стипендии для талантливых ребят, и многие другие инструменты. Это абсолютно точно долгосрочные инвестиции, причем не разовые — чтобы быть конкурентоспособными, нужно постоянно совершенствовать техпроцесс.

Исследования и разработки тоже потребуют больших вложений. Но с позиции технологического суверенитета и создания собственной российской микроэлектронной промышленности они однозначно оправданы и интересны. Те компании, которые сейчас включаться в этот процесс, на горизонте десяти-пятнадцати лет получат огромное конкурентное преимущество и долю этого рынка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Приветствуя 3 октября участников VIII Российского форума «Микроэлектроника-2022» в Сочи он также отметил, что в поддержку данной цели уже выработан ряд конкретных мер, их основная цель — сделать покупку отечественной ЭКБ и оборудования выгодной даже на фоне демпинга со стороны ряда иностранных государств.

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