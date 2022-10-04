Калуга, , 09:10 — REGNUM Предприниматели Калужской области за первое полугодие получили займы в региональных микрофинансовых организациях (МФО) на 262 млн рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник экономического отдела калужского отделения Банка России Алла Шпак.

Деньги © ИА REGNUM

Основной рост объема займов (в 2,5 раза) наблюдался у индивидуальных предпринимателей — он достиг 95 млн рублей. Объем ссуд юридическим лицам также вырос (в 1,5 раза) и превысил 167 млн рублей. Средний размер займа для индивидуальных предпринимателей составил 2 млн рублей, для юридических лиц — 2,7 млн рублей.

«В рамках программы господдержки малого и среднего предпринимательства региональные государственные МФО выдавали займы бизнесу по льготным программам, в том числе предприятиям, нуждающимся в поддержке в условиях санкций», — отметила Алла Шпак.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские предприниматели заняли в МФО около 146 млн рублей