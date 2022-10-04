Москва, 4 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела, начатого в отношении бывшего владельца ряда лопнувших банков Матвея Урина, арбитраж Москвы рассмотрит требование финансового управляющего «об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации». Данное заявление может быть рассмотрено в конце ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Соответствующее заявление управляющий Урина подал более месяца назад, но в карточке дела пока нет определений суда с результатами рассмотрения этого требования.

13 октября 2022 года заканчивается также срок процедуры — реализации имущества экс-банкира. Вероятно, он будет продлён.

Напомним, банкротом Матвея Урина, который проходил по делу о мошенничестве, признали год назад — в октябре 2021 года. Инициатором стал «Славянский банк», который также был ранее обанкрочен. На начало сентября 2022 года долги банка превышали 6,1 млрд рублей.

Урин был владельцем акций ряда банков и ранее судом был приговорен к 7,5 года колонии, но с учётом времени в СИЗО провёл в заключении порядка пяти лет.

«Славянский банк» в СМИ также упоминался как часть активов Урина.