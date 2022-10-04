Якутск, 4 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Движение транспорта по проспекту Ленина в Якутске будет ограничено. Схему движения автобусов изменят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в мэрии города.

Temasaratov.ru Проезд закрыт

Читайте также: Чиновники Якутска перейдут на новый график работы из-за ремонта дороги

Действие ограничений продлится с 10 октября 2022 года до 31 октября 2023 года. Недоступен для проезда будет участок проспекта между улицами Хабарова и Дзержинского. На этой территории будет идти капитальный ремонт дороги.

В связи с этим вынужденно изменятся схемы движения автобусов №2 и №15, их маршруты будут проходить по объездному пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги на проспекте Ленина в Якутске проходит в два этапа. Ранее в связи с работами ограничивалось движение автомобилей на участке дороги между улицами Кулаковского и Дзержинского.