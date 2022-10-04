Нью-Дели, 4 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Закупки Индией российской нефти выросли в сентябре 2022 года на более чем 18%, сообщает газета The Economic Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Издание отмечает, что, по данным за сентябрь 2022 года, Россия стала вторым по величине поставщиком энергоносителей на индийскую территорию. Первое место продолжает удерживать Саудовская Аравия. Тем не менее в сентябре Индия импортировала из России ежедневно по 879 тыс. баррелей нефти. Таким образом, общий рост закупок энергоносителей из России достиг 18,5%.

Газета указывает, что Индия может и в дальнейшем нарастить импорт российской нефти из-за высокого спроса перед зимой. Также индийская сторона может нарастить поставки, если Евросоюз откажется от закупок «черного золота» из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил обеспокоенность в связи с планами стран G7 ввести потолок цен на нефть из России. По его словам, из-за подобных инициатив Запада стоимость энергоносителей на мировом рынке может существенно возрасти.