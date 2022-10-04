Шебалинский район, Алтай, , 07:54 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет гражданин Казахстана по обвинению в совершении смертельного ДТП. Авария произошла на трассе «Чуйский тракт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Водитель заснул за рулем, автомобиль перевернулся — в ДТП на Алтае погибли два человека МВД

По данным следствия, рано утром 21 июля обвиняемый за рулём автомобиля Toyota Previa утратил контроль над машиной, съехал в кювет и врезался в бетонное ограждение водопропускной трубы. В результате двое пассажиров погибли, ещё двое получили тяжкий вред здоровью.

«Все пассажиры являлись гражданами Республики Монголии и следовали к пропускному таможенному пункту, расположенному в Кош-Агачском районе», — добавили в надзорном ведомстве.

Водителя обвинили в нарушении правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек. Сам обвиняемый заявлял, что причиной аварии стала внезапная поломка автомобиля. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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