Москва, 4 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Никакого «переголосования» и территориального компромисса теперь не может быть, убежден сенатор Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

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«Никакого «территориального компромисса» путём «переголосований» теперь быть не может. Запад опять проиграл и окончательная Победа снова будет за нами. О чём по сути и объявил мистер Маск в своём Twitte», — отметил Климов в телеграм-канале.

«После включения в текст Конституции РФ четырех новых субъектов нашей Федерации хорошо бы качественно усилить натиск на тех, кто пошёл на Отечество наше свободное с мечем в руках», — убежден сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск назвал возможные условия мира между Россией и киевским режимом в их числе — новые референдумы.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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