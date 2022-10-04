Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае первая половина октября ожидается аномально тёёплой. Однако в конце месяца существенно похолодает. На смену дождям придут снегопады, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и Я».

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В третье декаде октября средняя температура окажется ниже нормы на 1-2°C. Количество осадков, как и во второй декаде, будет значительным и составит приблизительно 120-150% от климатической нормы.

При холодной погоде на смену дождям придёт мокрый снег или снег. Метеорологи говорят о том, что вика вероятность образования снежного покрова. Станет ли он постоянным, будет зависеть от погодных условий уже в ноябре.