Москва, , 07:50 — REGNUM В России по итогам второго квартала впервые снизился трафик мобильного интернета. Об этом со ссылкой на данные Минцифры РФ 4 октября сообщает газета «Известия».

Из материалов ведомства следует, что во втором квартале текущего года мобильный интернет-трафик составил 8,35 млрд Гб, что примерно на 2,2% меньше, чем в первом квартале, когда он достиг 8,54 млрд Гб.

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Тенденцию на сокращение трафика подтвердили опрошенные изданием представители операторов сотовой связи «Мегафон», МТС и Tele2, а также эксперты. Отклонение от традиционных сезонных колебаний трафика связывается с отказом работать в России многих иностранных сервисов, а также с блокировками ряда иностранных ресурсов Роскомнадзором.

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