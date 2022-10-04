Великий Новгород, , 07:50 — REGNUM У России есть ресурсы для того, чтобы развивать отечественную электронную промышленность, считает председатель Новогородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко, в том, что в условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, он пояснил:

Беспилотник Leigh Miller

«Новгородская область рассматривает разработку и производства микроэлектроники как одно из магистральных направлений, научной базой для этого уже сегодня становятся лаборатории Новгородской технологической школы, площадкой же для размещения новых производств с соответствующей государственной поддержкой является ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» и другие подобные экономические зоны. В качестве резидентов ИНТЦ «Валдай» до конца текущего года планируют зарегистрироваться около двух десятков.

Новые разработки новгородских ученых, в том числе те, которые были представлены президенту России Владимиру Путину во время его недавнего визита в Великий Новгород (например, компактный радар для управления беспилотниками), демонстрируют, что мы серьезно двигаемся по этому пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в рамках мероприятий по развитию отечественной электронной промышленности выработан целый ряд мер (государственные субсидии, льготное кредитование, в перспективе — освобождение от части налогов и сборов, отсрочки от мобилизации для сотрудников предприятий отрасли), заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, приветствуя 3 октября участников VIII Российского форума «Микроэлектроника-2022». Он проходит с 2 по 8 октября в Сочи.

Читайте также: Правительство РФ делает ставку на развитие электронной промышленности