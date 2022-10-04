Санкт-Петербург, , 07:50 — REGNUM За уклонение от частичной мобилизации военнообязанному гражданину грозит уголовная ответственность, заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он также пояснил, кто может вручать гражданам повестки.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гражданин, если ему сотрудник военкомата вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несёт уголовную ответственность», — рассказал Сергей Качковский.

При отказе принять повестку составляется акт, который передаётся в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности. За уклонение от частичной мобилизации по решению суда может последовать наказание: принудительные работы, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как уточнил Сергей Качковский, повестки гражданам вручают сотрудники военкоматов или уполномоченные лица.

«Для проведения мобилизации в каждом военном комиссариате создается аппарат усиления, куда также призываются люди, которые находятся на гражданке, это не сотрудники военного комиссариата, но они входят в аппарат усиления военного комиссариата, который позволяет выполнить те функции, которые возложены на него в период мобилизации», — сказал военком Петербурга.

При этом лица, вручающие повестку, не обязаны предъявлять свои документы, а вот гражданин, получающий её, обязан расписаться за получение.

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