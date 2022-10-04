Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. За уклонение от частичной мобилизации военнообязанному гражданину грозит уголовная ответственность, заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он также пояснил, кто может вручать гражданам повестки.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

«Гражданин, если ему сотрудник военкомата вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несёт уголовную ответственность», — рассказал Сергей Качковский.

При отказе принять повестку составляется акт, который передаётся в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности. За уклонение от частичной мобилизации по решению суда может последовать наказание: принудительные работы, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как уточнил Сергей Качковский, повестки гражданам вручают сотрудники военкоматов или уполномоченные лица.

«Для проведения мобилизации в каждом военном комиссариате создается аппарат усиления, куда также призываются люди, которые находятся на гражданке, это не сотрудники военного комиссариата, но они входят в аппарат усиления военного комиссариата, который позволяет выполнить те функции, которые возложены на него в период мобилизации», — сказал военком Петербурга.

При этом лица, вручающие повестку, не обязаны предъявлять свои документы, а вот гражданин, получающий её, обязан расписаться за получение.