Хабаровск, 4 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Президент адвокатской палаты Хабаровского края Виктор Кушнарёв высказал мнение о том, что нужно делать, чтобы трагедии с расстрелом школьников не повторялись. Также эксперт считает, что нацисты с их преступлениями, жестокими издевательствами над участниками спецоперации и мирными жителями Донбасса не должны остаться безнаказанными.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

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«Трагедия в Ижевске, где в результате стрельбы в школе погибли 17 человек и больше 20 ранены, заставляет задуматься о кардинальных мерах в борьбе с убийцами. Депутаты Госдумы предлагают обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о возвращении смертной казни за убийство детей. Решит ли проблему подобная мера наказания?

Тема — как наказывать преступников, которые расстреливают детей или с особой жестокостью покушаются на их жизнь, — периодически всплывает в обществе после подобных трагедий.

Кого сейчас судить? Убийца сам застрелился. Другой вопрос — что делать с психически больными людьми, а у стрелка был диагноз «вялотекущая шизофрения». Если врачи дают заключение, что он опасен, значит, его надо изолировать от общества, потому что от него можно ожидать чего угодно. Во всем этом теперь предстоит разбираться следствию.

В прессе всплывают подробности, которые многое объясняют. Оказывается, убийца жил с мамой и бабушкой, которая, к слову, работала в той же школе вахтером. Парень ни с кем не конфликтовал, не дрался, был тихим. С 2011 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере, диагноз ему поставили после того, как он ударил человека ножом в спину. Получив справку о шизофрении, наказания не понёс, к уголовной ответственности не привлекался и не был судим. Ему всё сошло с рук. А если человек однажды поднял нож на кого-то и ударил, значит, он может это сделать еще и еще.

По моему мнению, таких людей надо уметь увидеть в школе, во взрослом возрасте родным и близким, с которыми он живет. С подростками со странностями в поведении и взрослыми нужно работать прежде всего учителям, психологам и психиатрам. Других вариантов просто нет. Иначе эти страшные убийства в школах будут повторяться вновь и вновь.

Возвращение смертной казни за убийство детей не решит проблемы. А что делать с укронацистами, которые в Донбассе варят человеческие головы? Разве они не достойны высшей меры наказания? К слову, мораторий на высшую меру уголовного наказания действует в России с 1997 года, когда РФ стала членом Совета Европы. Предложение об его отмене выдвигалось ещё в начале спецоперации. Теперь мы вышли из Совета Европы. Это трудный вопрос, потому что остаётся большая вероятность ошибок при нынешнем уровне следствия, а оно очень низкое.

Когда мы говорим о смертной казни, возникает вопрос, это вопрос мести или предупреждения другим, чтобы они не совершали ничего подобного? Наверное, все-таки предупреждение. Тогда вот вам классический пример, его приводят студентам в каждом юридическом вузе, когда возникает вопрос о мере наказания и, в частности, смертной казни.

Когда-то в Англии за малейшую кражу вора приговаривали к высшей мере наказания, а казни совершались при большом стечении народа. Так вот, больше всего воровства совершалось именно в то время, когда очередной смертный приговор приводился в исполнение! Оказывается, угрозы не действуют! Действует только неотвратимость наказания, понимание, что преступление обязательно будет раскрыто. Тогда человек задумается, совершать или не совершать?

Опять же каждый преступник уверен: я-то точно не попадусь. И ведь часто не попадается. То есть как профилактика смертная казнь не работает. Этот вопрос вторичен. Каждый, кто однажды совершил преступление, действительно считает, что он умнее тех, кто попался. А убив один раз, он будет убивать снова и снова, потому что перешёл ту черту, за которой уже ничего не страшно.

В конце февраля, после того как Россия приостановила свое членство в Совете Европы, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», не скрывая, что подразумевает смертную казнь.

Однако при действующей Конституции смертная казнь в России невозможна. Прежде всего по закону. Так что придется искать другие способы борьбы с экстремизмом», — цитирует эксперта «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой Народной Республики намерены отказаться от смертной казни, заявил 3 октября журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.