Южно-Сахалинск, 4 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса жителей Сахалина получат единовременные выплаты в сумме 300 тыс. рублей после формирования приказа Минобороны РФ. Об этом в ходе брифинга 4 октября рассказал заместитель председателя правительства островного региона Владимир Ющук, написало astv.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Читайте также: Мобилизованные жители Якутии получили дополнительную экипировку

«Как только формируется приказ по линии Министерства обороны, это станет для нас нормативно-правовым документом, который в последующем без лишних заявлений, документальных проволочек даёт право на выплату всех финансовых гарантий. Они полагаются супруге, матери или отцу, если призванный не состоит в браке, несовершеннолетним детям военнослужащего», — рассказал Ющук.

Рыбопромышленные предприятия Сахалина выделили для семей мобилизованных 9 тонн свежемороженой рыбы — камбалы, кеты и минтая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край и Приморье доставлены более 400 комплектов бойца для военнослужащих из Якутии. В том числе мобилизованных снабдили аптечками и спальными мешками.