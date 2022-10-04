Луганск, , 07:46 — REGNUM Киевские каратели обстреляли населенный пункт Старобельск в Луганской Народной Республике с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел по н. п. Старобельск с применением американской РСЗО М142 HIMARS (одна ракета типа M30A1 GMLRS)», — рассказали в представительстве.

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны бандеровцев в населенном пункте пострадал ясли-сад, стадион и три жилых дома. О пострадавших или жертвах сведений не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября киевские террористы обстреляли Докучаевск в Донецкой Народной Республике с применением тяжелой артиллерии. По населенному пункту боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

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