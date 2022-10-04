Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM На станции Дивизионная в Бурятии состоялись проводы мобилизованных бойцов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Проводы мобилизованных в Бурятии Правительство Бурятии

Проводить военнослужащих собрались их родные и близкие, а также командование общевойсковой армии. По словам самих мобилизованных, другого выбора, кроме как остановить нацистов у России нет.

«Главное, не переживайте, ничего хорошего не будет, если думать о плохом. Верить в ребят, ждать нас, и самим не подводить — заботиться друг о друге, помогать», — обратился к землякам военнослужащий Этигэл из Иволгинского района.

Бойцам предстоит пройти этап боевого слаживания в воинских частях западных регионов.

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