Оренбург, 4 октября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На портале правовой информации Оренбургской области обнародован указ губернатора Дениса Паслер об оплате труда государственных гражданских служащих региона. В документе указаны размеры окладов чиновников, за исключением высшего руководства Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В частности, размер окладов заместителей руководителей аппарата Законодательного собрания, советников и начальников варьируется от 20 до 29 тысяч рублей. Для специалистов утверждён оклад в размере от 9 до 20 тысяч. Примерно такие же оклады полагаются заместителям руководителей, начальникам отделов, специалистам и консультантам Счетной палаты.

В документе отсутствует информация об окладах министров и вице-губернаторов. Стоит отметить, в январе–июне 2022 года средняя заработная плата в Оренбургской области составила 41 218 рублей.