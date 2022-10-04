Москва, 4 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Известие о том, что ответственным ведомствам — Минпромторгу, Минцифры, Минобрнауки, Минфину — в 2022 году поставлены задачи приоритизировать бюджетные средства на мероприятия по развитию электронной промышленности, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали эксперты в своей области и представители предпринимательского союза «Деловая Россия». Мнения неоднозначные, но заинтересованность определённо есть.

spencer cooper Автомобильная промышленность

«С учётом санкций на технологии и оборудование (а его и раньше непросто было купить), непредсказуемости геополитической обстановки, отсутствия инвестиционных программ и понятного госзаказа в этой области — думаю, пока инвесторам такие вещи не интересны. Инвесторам нужны гарантии: заказа; немобилизации специалистов и руководителей; льготные программы финансирования. Пока этого всего мы не видим…» — считает сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», директор «Технопарка Пермь» Евгений Протопопов.

«Полагаю, для многих предприятий имеющих технологические и финансовые возможности подобное предложение будет весьма актуально. Если в будущем буду обсуждаться меры поддержки и различные преференции, крупный бизнес будет активнее включаться в этот вид деятельности. Стоит понимать, что существуют определенные технологические трудности в частности импортозамещения продукции, но при наличии запроса и возможности для ввоза импортных комплектующих их можно было бы решить», — считает член генерального совета «Деловой России», совладелец маркетплейса строительных материалов «Орлан Системс» Алексей Мостовщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв к крупному бизнесу принять более активное участие в формировании новых сквозных проектов в сфере производства микроэлектроники, прозвучал в ходе открытия VIII форума «Микроэлектроника-2022» в Сочи. По словам заместителя председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко, ответственным ведомствам — Минпромторгу, Минцифры, Минобрнауки, Минфину — в этом году поставлены задачи приоритизировать бюджетные средства на мероприятия по развитию электронной промышленности.

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