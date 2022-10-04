Рамалла , 4 октября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Палестина считает планы Великобритании по переносу посольства в Израиле из Тель-Авива и Иерусалим нарушением международного права, заявил глава палестинского правительства Мухаммед Штайе в ходе заседания в правительстве.

Палестина

Он добавил, что перенос британского посольства повлечет за собой ухудшение отношений с Палестиной и арабским миром. Также, по словам Штайе, эти действия Лондона закроют для Великобритании возможность участвовать в мирном урегулировании вопросов с Палестиной.

«Правительство Палестины с большой обеспокоенностью оценивает высказывания премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и ее обещания по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что любые подобные действия подорвут действующий порядок и отношения между Израилем и Палестиной.