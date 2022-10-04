Челябинск, , 07:27 — REGNUM В Челябинской области в сентябре от бешенства погибли трое домашних животных. Об этом сообщает 4 октября Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Кошка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Из них два щенка в Челябинске и кот в селе Уйское. А в августе жертвами этой болезни в регионе стали пять животных.

С начала года в Челябинской области скончались уже 54 четвероногих. Регион входит в число наиболее неблагополучных по этому показателю в России. Также большое количество случаев бешенства регистрируется в Брянской, Тверской, Самарской, Владимирской, Саратовской и Смоленской областях.