Оренбург, 4 октября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Оренбурге появился новый автобус «Цветок городских джунглей». Он работает на метане и будет в тестовом режиме курсировать по городу в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Новый автобус

Транспорт, оснащенный газовым двигателей, поступил из Набережных Челнов. Автобус большой вместимости марки «Лотос» имеет стандартную комплектацию: кондиционер, система автоматического контроля, пандус для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, световое информационное табло.

Напомним, в областном центре до 2024 года намерены обновить парк маршрутных автобусов. Чиновники подчеркнули, что газомоторный транспорт экологичен и выгон с точки зрения расходов на топливо.