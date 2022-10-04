Москва, , 07:27 — REGNUM Россия нуждается в ускорении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере станкостроения и электронной промышленности, считает координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв российского правительства к крупному бизнесу принять более активное участие в формировании новых сквозных проектов в сфере производства микроэлектроники, он пояснил:

Промышленность ИА REGNUM

«Сегодня в рядах петербургской «Деловой России» присутствуют сразу несколько крупных представителей отрасли электронной промышленности, в частности компании «Ракурс-Инжиниринг» и «Энергопромавтоматизация». Руководство этих и ряда других предприятий подтверждает исключительную востребованность производимой продукции микроэлектроники как госкомпаниями, так и частным бизнесом, особенно в действующих условиях санкционных ограничений.

По мнению наших экспертов, для более динамичного развития отраслей электронной промышленности уже сейчас необходимо принятие правительством страны комплекса дополнительных льгот и преференций для критически важных в данный момент времени предприятий. В частности — распространение утвержденных мер поддержки для ИТ-отрасли на предприятия, занимающиеся разработкой и выпуском широкого спектра электронной продукции, включая программно-аппаратные комплексы. Именно это предложение было озвучено нашими экспертами на недавней встрече с заместителем министра энергетики РФ.

Другой важный акцент, на который также необходимо обратить особое внимание — это ускорение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере станкостроения и электронной промышленности, что позволит России в обозримые сроки обеспечить необходимый технологический суверенитет по производству востребованных чипов и контроллеров.

К сожалению, в постсоветское время эти компетенции были значительно утрачены, поэтому сокращение технологического отставания сегодня должно идти буквально опережающими темпами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в условиях глобальной тенденции к созданию локальных замкнутых технологических экосистем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности, на VIII форуме «Микроэлектроника-2022» в Сочи заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

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