Ермаковский район, Красноярский край, , 07:25 — REGNUM В Ермаковском районе Красноярского края мировой суд вынес приговор по уголовному делу о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребёнка-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в прокуратуре Красноярского края.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным ведомства, 22-летняя местная жительница признана виновной по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в 2018 году после преждевременных родов у женщины родился сын с тяжёлыми врождёнными заболеваниями.

В период с октября 2018 года по октябрь 2020 года девушка систематически употребляла спиртное в присутствии ребёнка. При этом она не ухаживала за ним, не следила за его санитарно-гигиеническим состоянием. У ребёнка не было возможности получить необходимую медицинскую помощь.

Экспертная комиссия установила, что ребёнок не получал адекватного восстановительного лечения. Благоприятное время раннего восстановительного периода было упущено.

Суд назначил ранее несудимой матери наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, она лишена родительских прав. Ребёнок проживает с отцом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесено судебное решение по уголовному делу об истязании ребёнка. Фигурантом дела стал отец пострадавшего.

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