Москва, 4 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение по спору, начатому почти три года назад корпорацией «Иркут» и авиакомпанией «Ираэро». АО «Авиакомпания «ИрАэро» обязалось выплатить истцу более 865,288 млн рублей до апреля 2030 года. Производство по спору было прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Iraero.ru Самолет авиакомпании «ИрАэро»

Итоговая сумма платежей составит 865 288 957,3 рубля. Выплачивать их планируют по частям ежемесячно.

В основе спора лежали договоры аренды воздушных судов от 2016 года — долги за аренду и долги по техническим резервам за весь период аренды до момента возврата воздушных судов.

Напомним, спор слушался с декабря 2019 года. Изначально сумма претензий корпорации составляла более 941,4 млн рублей.

Корпорация «Иркут» среди прочего производит самолёты Sukhoi Superjet 100.