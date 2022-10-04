Первоуральск, Свердловская область, , 07:20 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области местного жителя не призывают в армию, несмотря на его желание служить. Об этом пишут СМИ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о 33-летнем Антоне Л. Как пишет телеграм-канал УралLive, он несколько раз был в военкомате и заявлял о своей готовности — моральной, так и физической — участвовать в СВО. Но повестки не дождался.

Гражданин недоумевает, почему есть случаи призыва граждан по ошибке, но его брать отказываются. Он также отмечает, что кроме него ещё несколько жителей Первоуральска желают стать защитниками Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России проводится частичная мобилизация.