Пекин, 4 октября 2022, 07:18 — REGNUM В Китае прошли успешные испытания нового двигателя для сверхтяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», предназначенной для полётов к Луне и в дальний космос. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC) 4 октября сообщает газета South China Morning Post.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
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По данным издания, китайские разработчики смогли преодолеть технические трудности при создании прототипа ракетного двигателя YF-79 тягой в 25 тонн, предназначенного для установки на третью ступень «Чанчжэн-9». Было проведено три его наземных испытания.

YF-79 является водородно-кислородным двигателем с расширительным циклом тяги. Для третьей ступени предусмотрено четыре таких двигателя. Для первой ступени ракеты с ускорителями предусмотрено четыре кислородно-керосиновых двигателя YF-130 с дополнительным циклом сгорания. Для второй ступени — два водородно-кислородных двигателей YF-90.

По предварительным расчётам, ракета-носитель «Чанчжэн-9» сможет выводить на орбиту вокруг Земли до 140 тонн полезного груза. Для Луны этот показатель составляет от 15 до 50 тонн, для Марса — от 12 до 44 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские конструкторы начали разработку многоразовой модификации сверхтяжёлой ракеты-носители «Чанчжэн-9».

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