Лондон, 4 октября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман 4 октября может выдвинуть инициативу о запрете в предоставлении убежища для тех мигрантов, которые попали на территорию королевства через пролив Ла-Манш, сообщает газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Глава ведомства должна представить предложения к новому законопроекту о нелегальной иммиграции. При этом запрет может быть также распространен на любого мигранта, который прибывает в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа правительство Великобритании зарегистрировало почти 1300 незаконных мигрантов, которые пересекли пролив Ла-Манш за сутки, что является рекордным значением. 1 октября Суэлла Браверман заявила, что миграционный кризис в Великобритании вышел из-под контроля.