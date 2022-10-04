Владивосток, 4 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Приморье в августе заняло лидирующие позиции по ряду показателей социально-экономического положения среди регионов России, сообщили в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM Промышленность

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Так, Приморье заняло первое место в России по индексу промышленного производства. Рост этого показателя обусловлен высоким спросом на продукцию местных предприятий в сфере машиностроения, судостроения и в оборонно-промышленном комплексе.

«Предприятия успешно справляются с новыми условиями по закупке сырья, расходных материалов, изменению логистических каналов и продолжают наращивать свои производственные объемы. Региональные власти оказывают ряд системных мер поддержки предприятиям промышленного комплекса», — пояснил министр промышленности и торговли края Сергей Калитин.

Кроме того, Приморье вышло в лидеры по стране в сфере обрабатывающего производства. На рост показателя повлияла работа судоремонтных предприятий региона — как гражданских, так и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, завершено строительство рыбопромысловых судов в рамках квот на АО «Восточная верфь» и АО «Находкинский судоремонтный завод». На судоверфи «Звезда» ведется строительство серии крупнотоннажных судов-газовозов ледового класса для проекта «Арктик СПГ 2» и танкеров типа «Афрамакс».

По мнению специалистов, на рост показателей повлияло увеличение объёмов ремонтов и монтажа машин и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках Дней Омской области рассмотрел на примере региона вопрос в сбалансированности региональных бюджетов.