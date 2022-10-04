Кызыл, 4 октября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Собственные доходы Тувы за восемь месяцев 2022 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как заявил глава региона Владислав Ховалыг, до выхода на бюджетную обеспеченность ещё далеко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Глава Тувы Владислав Ховалыг

Выступая в Совете Федерации он выдвинул три предложения, которые позволят пополнить доходную базу республики в условиях острейшего энергетического дефицита и транспортной изоляции.

Так, он призвал продлить индивидуальные программы развития ещё на пять лет. Предложено также рассмотреть возможности для десяти регионов, где действуют индивидуальные программы развития, чтобы повысить их уровень бюджетной обеспеченности.

«Третье. Формирование платежеспособного спроса, в целях повышения обеспеченности жильем. Предлагаем распространить механизм льготного кредитования по типу дальневосточной ипотеки на 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития», — отметил глава Тувы.

По его словам, предварительная проработка вопроса с правительством России уже начата.