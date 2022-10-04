Якутск, , 07:15 — REGNUM В Хабаровский край и Приморье доставлены более 400 комплектов бойца для военнослужащих из Якутии. В том числе мобилизованных снабдили аптечками и спальными мешками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в постпредстве региона по Дальневосточному федеральному округу.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Экипировка стала дополнением к обмундированию, которое выдаётся военнослужащим. Резервистам также доставляют гуманитарный груз, который готовят организации и собирают жители республики.

«Также постпредство продолжает работу по сверке данных мобилизованных из Якутии. По состоянию на 3 октября 2022 года в связи с ошибочной мобилизацией в республику вернулись около 300 человек», — отметили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Якутии, которых намерены призвать из резерва для участия в спецоперации в защиту Донбасса, не увеличилось, заявил на брифинге военный комиссар республики Александр Авдонин. Он призвал учесть то, что часть резервистов была призвана по ошибке, и сейчас возвращается домой.