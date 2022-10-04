Донецк, 4 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Зафиксирован обстрел со стороны [киевских боевиков] по направлению н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск», — рассказали в представительстве.

Уточняется, что бандеровцы выпустили по территории населенного пункта не менее пяти снарядов калибра 155 мм, который используется в тяжелой артиллерии НАТО. О пострадавших или разрушениях инфраструктуры не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября киевские боевики выпустили около 15 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Обстрелам подверглись несколько районов города.