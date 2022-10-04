Тюмень, 4 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об осеннем призыве на срочную военную службу. Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Осенний призыв будет осуществляться с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. В призывную комиссию вошли сам глава региона, врачи, военком Тюменской области, сотрудники УМВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года постановил призвать на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе в количестве 120 тысяч человек.