Южно-Сахалинск, , 07:02 — REGNUM На Сахалине успели произвести централизованную закупку всего необходимого для мобилизованных, призванных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, до резкого роста цен на экипировку. Об этом в ходе брифинга 4 октября рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Ющук, написало astv.ru.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что магазины, которые задрали цены на обмундирование для мобилизованных в островном регионе есть, но нет необходимости в них обращаться. Форменным обмундированием военнослужащих обеспечили по линии Минобороны РФ. Правительство области заранее закупило спальные мешки, рюкзаки, теплые и другие вещи, необходимые мобилизованным.

«Они поставлялись нами централизовано, причём, в оперативном порядке. Мы где-то уже к концу прошлой недели таких заявлений даже не слышали от семей или от мобилизованных ребят, реагируем на все запросы», — пояснил Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал 3 октября на полигоне, где проходят мобилизационные сборы. На этот раз в Сибирцево.