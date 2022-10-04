Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Белый дом фактически вовлечён в конфликт на территории б. УССР, несмотря на то, что американцы выступают против этого. Такое заявление сделал экс-сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с РИА Новости.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американский народ не хочет оказаться непосредственно вовлеченным в военные действия там, … но есть военная отрасль, предприятия, которые делают на этом огромную прибыль, а еще есть глобалисты, я называю их «мальчики из Давоса»… Им нет дела до американцев, или европейцев, или русских, или [жителей б. УССР], все, о чем они заботятся, — это власть и деньги», — указал Блэк.

Экс-сенатор пояснил, что американцы не хотят быть частью конфликта, но военные ястребы, которые есть и среди республиканцев, и среди демократов, хотят оказаться «как можно ближе к военным действиям», при этом не признавая, что страна фактически стала частью конфликта. Таким «ястребом», согласно оценке Блэка, является и действующий президент США Джозеф Байден.

«Думаю, вполне обосновано, что люди в России, видя все это, могли бы делать вывод о том, что США являются участником конфликта», — делает вывод Блэк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-сенатор США Блэк рассказал, когда может появиться перспектива мирного урегулирования конфликта на территории б. УССР.

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