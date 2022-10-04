Тегеран, 4 октября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 3 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что, по его мнению, предпринимаемые меры по отмене антииранских санкций путем переговоров и обмена сообщениями дают позитивный результаты. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Высокопоставленный дипломат рассказал о текущем статусе переговоров, направленных на возобновление иранской ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

Амир Абдоллахиан отметил, что в Нью-Йорке состоялись встречи с соответствующими официальными лицами вовлеченных сторон в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

«Теперь мы достигли точки, когда есть общее понимание по различным вопросам», — сказал министр, заявив, что такая тенденция помогает ускорить «заключительные шаги по достижению соглашения».

Он также отметил, что соглашение будет в пределах досягаемости, если США продолжат идти по нынешнему пути.