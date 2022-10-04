Владивосток, 4 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Министерство культуры и архивного дела Приморья организовало сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства края.

Министерство культуры и архивного дела Приморского края Гуманитарная помощь для бойцов

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«На собранные средства закупили термобелье, несколько тысяч пар носков, более тысячи упаковок влажных салфеток и полотенец, планшеты и тенты, продукты питания — галеты, вафли, мед, чай, кофе, сливки, конфеты. Всего получилось несколько тонн груза», — рассказали в министерстве.

Собранное передали представителям командования 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии для отправки на передовую.

Гуманитарные акции будут продолжены.

Отмечается, что минкульт Приморского края совместно с командованием 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии уже четвертый месяц проводит краевой патриотический проект «Приморье ZA наших». Творческие коллективы посещают воинские части, выступая перед военнослужащими и добровольцами, отправляющимися в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный центр «Единой России» в Херсоне продолжает оказывать помощь жителям города. За день работы волонтеры гуманитарной миссии партии раздали через квартальных и по коллективным заявкам почти 1500 продуктовых наборов.