Тегеран, , 08:20 — REGNUM 3 октября генерал-майор Мохаммад Багери, который является начальником штаба вооруженных сил Ирана, заявил, что Азербайджанская Республика и Армения должны разрешить свой пограничный спор мирными средствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Багери сделал этот комментарий в телефонном разговоре с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в ходе которого они обсудили напряженность в отношениях между Баку и Ереваном.

Азербайджанский министр заявил, что спор между его страной и Арменией может быть решен путем переговоров. Он отметил, что Азербайджан не намерен посягать на армянскую землю и не планирует никаких военных действий по оккупации приграничных территорий.

Армения и Азербайджан уже несколько десятилетий находятся в состоянии пограничного спора, главным образом из-за Нагорно-Карабахского региона.