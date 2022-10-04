Токио, , 06:58 — REGNUM Япония не исключает любых вариантов ответа на запуски ракет Северной Кореей, 4 октября заявил японский министр обороны Ясуказу Хамада в ходе пресс-конференции после экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Токио рассматривает, среди прочего, вопрос об использовании «средств контратаки» в таких случаях. Хамада добавил, что японская сторона продолжит работу над «фундаментальным укреплением своих оборонных возможностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР запустило в сторону Японии ракету, которая пролетела над японской территорией. В Токио считают, что речь идет о снаряде типа «Хвасон-12». Власти Японии также указывают на то, что ракета преодолела рекордное за все время ракетных испытаний КНДР расстояние.

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