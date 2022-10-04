Тегеран, 4 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. 3 октября посол и постоянный представитель Ирана при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Али Бахрейни предостерег некоторые страны от поспешных заявлений о последних событиях в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Бахрейни выступил на 51-й сессии Совета по правам человека, которая проходит с 12 сентября по 7 октября.

В ответ на совместное заявление группы стран о последних событиях в Иране он отметил, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи и президент Ибрагим Раиси распорядились провести тщательное расследование гибели 22-летней девушки Махсы Амини.

Иранский дипломат подчеркнул, что результаты расследования будут объявлены в ближайшее время.

Он также сообщил, что конституция Ирана обязывает правительство отстаивать право на свободу слова и мирные собрания. Однако, по его словам, насилие и беспорядки подрывают национальную безопасность.

Бахрейни заявил: «Иран ожидает, что другие страны воздержатся от принятия поспешных резолюций или заявлений, пока иранское правительство прилагает усилия для создания общественного порядка и расследует данное дело».