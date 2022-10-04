Кито, , 06:56 — REGNUM В Эквадоре в тюрьме провинции Котопахи в результате столкновений между заключёнными погибли не менее 15 человек, 20 получили различные ранения. Об этом со ссылкой на службу, занимающуюся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями, 3 октября сообщает газета Diario Expreso.

Тюрьма

По данным издания, беспорядки в тюрьме вспыхнули после убийства заключённого, обвиняемого в рамках дела о торговле наркотиками и отмывании денег. Отмечается, что к настоящему моменту полиция восстановила контроль над ситуацией в пенитенциарном учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в эквадорском портовом городе Гуаякиль пять человек погибли и шестнадцать получили ранения в результате взрыва, в котором власти обвинили организованную преступность.

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