Тегеран, 4 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Новый доклад GlobalInnovationIndex 2022 показывает, что рейтинг Ирана в инновационном плане увеличился на семь позиций, что делает Исламскую Республику второй по величине инновационной страной в регионе Центральной и Южной Азии. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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«Исламская Республика Иран совершает большой скачок, достигнув 53-й позиции; она занимает 3-е место среди группы стран с доходом ниже среднего», — говорится в недавно опубликованном отчете.

В докладе отмечается: «Среди стран со средним уровнем дохода Исламская Республика Иран (53-е место) и Индонезия (75-е) заметно улучшили свой рейтинг не только в текущем году, но и за последнее десятилетие».

В отчете также упоминается: «Исламская Республика Иран теперь занимает 2-е место в регионе, поднявшись на 53-е место. Для сравнения государство занимало 104-ю строчку в 2012 году».

Согласно приведённым данным, Исламская Республика Иран (53-е место) среди стран с доходом ниже среднего демонстрирует результаты инновационной деятельности на уровнях, сопоставимых с европейскими экономиками с высоким уровнем дохода, Латвией (41-е место) и Хорватией (42-е место).