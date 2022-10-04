Циолковский, Амурская область, 4 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Амурской области на космодроме «Восточный» будут проводить испытания по запуску ракеты на новом топливе «нафтил». Эксперимент обсуждался на заседании конструкторов РКЦ «Прогресс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

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Запуск будет осуществлён с нового комплекса «Союз-2». В космос намерены отправить ракету-носитель «Союз-2.1б». Она доставит на орбиту три космических аппарата «Гонец-М» и демонстрационный спутник «Скиф-Д». Запуск будет осуществлён полностью на новом топливе.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения строительства второй очереди с космодрома «Восточный» в Амурской области смогут запускать любые типы ракет, произведённых в России. Завершить работы намерены в 2023 году.